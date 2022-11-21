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الاثنين 26 ربيع الثاني 1444 هـ - 21 نوفمبر 2022
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مشاهد إعدام جماعية.. مقتل 11 روسياً على يد القوات الأوكرانية
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