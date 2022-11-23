اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فيديو العربية

التاسعة هذا المساء | بعد تمسك تركيا بإطلاق عملية عسكرية شمال سوريا.. روسيا تتحرك

فيديوهات أخرى