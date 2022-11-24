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الخميس 29 ربيع الثاني 1444 هـ - 24 نوفمبر 2022
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العربية 360 | خطة أوروبية لضرب النفط الروسي.. فرض سعر لا يتجاوز 70 دولاراً
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