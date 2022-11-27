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الأحد 3 جمادي الأول 1444 هـ - 27 نوفمبر 2022
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تحذير من نفاد الأسلحة في مخازن دول الغرب.. حرب أوكرانيا تلتهم الذخيرة
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