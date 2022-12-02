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الجمعة 8 جمادي الأول 1444 هـ - 02 ديسمبر 2022
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الساعة 60 | ما دور مباريات كأس العالم في خفض الجريمة؟
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