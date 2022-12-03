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الأحد 10 جمادي الأول 1444 هـ - 04 ديسمبر 2022
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الساعة 60 | عبر استهداف يوتيوب.. خطة إيلون ماسك لتعويض خسائر تويتر
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