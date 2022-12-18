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الأحد 24 جمادي الأول 1444 هـ - 18 ديسمبر 2022
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كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان
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