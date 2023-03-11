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الأحد 20 شعبان 1444 هـ - 12 مارس 2023
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فاغنر تقف عاجزة أمام نهر باخموت
فاغنر تقف عاجزة أمام نهر باخموت
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