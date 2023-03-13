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الاثنين 21 شعبان 1444 هـ - 13 مارس 2023
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التاسعة هذا المساء | الكرملين: أهدافنا في أوكرانيا لن تتحقق إلا عسكريا
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