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السبت 23 شوال 1444 هـ - 13 مايو 2023
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السيناريوهات الأربعة المحتملة لما بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في الانتخابات التركية
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