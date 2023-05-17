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الأربعاء 27 شوال 1444 هـ - 17 مايو 2023
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ارتفع إلى 130% من الناتج الإجمالي.. ماذا يعني حد سقف الدين الأميركي؟
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