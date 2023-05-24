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الأربعاء 5 ذو القعدة 1444 هـ - 24 مايو 2023
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الذكاء الاصطناعي يهدد أرزاق الصحفيين
الذكاء الاصطناعي يهدد أرزاق الصحفيين
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