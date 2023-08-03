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الخميس 16 محرم 1445 هـ - 03 أغسطس 2023
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موسكو: خطة زيلينسكي وثيقة استفزازية
موسكو: خطة زيلينسكي وثيقة استفزازية
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