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الثلاثاء 21 شوال 1445 هـ - 30 أبريل 2024
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المعارضة الألمانية تطالب بوقف التبادل التجاري مع إيران
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المعارضة الألمانية تطالب بوقف التبادل التجاري مع إيران
نشر في:
30 أبريل ,2024: 01:02 م GST
آخر تحديث:
30 أبريل ,2024: 01:03 م GST
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