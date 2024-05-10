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الجمعة 2 ذو القعدة 1445 هـ - 10 مايو 2024
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منذ اندلاع حرب غزة.. عنف المستوطنين يتصاعد في الضفة
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منذ اندلاع حرب غزة.. عنف المستوطنين يتصاعد في الضفة
نشر في:
10 مايو ,2024: 08:21 م GST
آخر تحديث:
10 مايو ,2024: 08:22 م GST
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