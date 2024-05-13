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الاثنين 5 ذو القعدة 1445 هـ - 13 مايو 2024
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بوتين يقيل وزير الدفاع يرغي شويغو
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بوتين يقيل وزير الدفاع يرغي شويغو
نشر في:
13 مايو ,2024: 02:31 ص GST
آخر تحديث:
13 مايو ,2024: 02:31 ص GST
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وضع القراءة
100%
حجم الخط
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