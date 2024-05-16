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الخميس 8 ذو القعدة 1445 هـ - 16 مايو 2024
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الجيش الأميركي يعلن استكمال تثبيت الرصيف البحري قبالة غزة
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الجيش الأميركي يعلن استكمال تثبيت الرصيف البحري قبالة غزة
نشر في:
16 مايو ,2024: 07:06 م GST
آخر تحديث:
16 مايو ,2024: 07:07 م GST
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