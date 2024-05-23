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الخميس 15 ذو القعدة 1445 هـ - 23 مايو 2024
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إسرائيل تسيطر على 70% من محور فيلادلفي الحدودي مع مصر
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إسرائيل تسيطر على 70% من محور فيلادلفي الحدودي مع مصر
نشر في:
23 مايو ,2024: 06:25 م GST
آخر تحديث:
23 مايو ,2024: 06:25 م GST
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وضع القراءة
100%
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