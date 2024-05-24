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الجمعة 16 ذو القعدة 1445 هـ - 24 مايو 2024
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بكين: تطويقنا لتايوان هدفه اختبار الاستيلاء على السلطة في الجزيرة
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بكين: تطويقنا لتايوان هدفه اختبار الاستيلاء على السلطة في الجزيرة
نشر في:
24 مايو ,2024: 06:10 م GST
آخر تحديث:
24 مايو ,2024: 06:12 م GST
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وضع القراءة
100%
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