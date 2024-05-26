اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
فيديو العربية

أوكرانيا أصبحت مستعدة لاستلام سلاح قد يقلب "طاولة الحرب" على روسيا

فيديوهات أخرى