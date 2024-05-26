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الأحد 18 ذو القعدة 1445 هـ - 26 مايو 2024
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تقارير: البنتاغون ليس قادرا على الدفاع عن كوريا الجنوبية وتايوان في نفس الوقت
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تقارير: البنتاغون ليس قادرا على الدفاع عن كوريا الجنوبية وتايوان في نفس الوقت
نشر في:
25 مايو ,2024: 11:43 م GST
آخر تحديث:
26 مايو ,2024: 01:00 ص GST
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