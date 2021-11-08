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نساء هذه الدولة أطول سكان الكوكب عمرا.. لماذا؟

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هونغ كونغ
من هونغ كونغ

نساء هذه الدولة أطول سكان الكوكب عمرا.. لماذا؟

دبي - العربية.نت

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فجرت صحيفة صينية مفاجأة عن متوسط أعمار سكان هونغ كونغ، حيث توقعت أن يكون متوسط أعمار هذا الشعب أكبر من متوسط أعمار البشر في أي مكان آخر في العالم.

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إلى هذا، شرحت "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الأسباب قائلة إن "هناك العديد من العوامل التي تساهم في زيادة متوسط أعمار الناس في هونغ كونغ أبرزها الانتعاش الاقتصادي والرفاهية المجتمعية، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الصارمة لمكافحة التدخين".

وأضافت أن إحصائيات البنك الدولي تشير إلى أن متوسط أعمار الرجال في هونغ كونغ هو 82 عاما بينما يصل متوسط أعمار النساء إلى 88 عاما.

كما لفتت إلى أن هذا المعدل هو الأعلى مقارنة بأماكن أخرى مثل اليابان وسنغافورة وإيطاليا.

وأشارت إلى مساهمة الرفاهية الاقتصادية في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية بجودة عالية وأبرزها الرعاية الصحية المتاحة بمستويات عالية للجميع.

يضاف إلى ذلك -وفق الصحيفة- اتباع سكان هونغ كونغ لأساليب حياة صحية تتضمن ممارسة الرياضة بصورة دائمة خاصة في أوقات الصباح، مشيرة إلى أن مشاهدة كبار السن يمارسون الرياضة مبكرا من المشاهد المألوفة في هونغ كونغ.

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