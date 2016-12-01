تأمين مئة سرير ميداني لجنود الحد الجنوبي

عشرات القصص عن مصابين على الخطوط الأمامية في الحرب مع الميليشيات اليمنية، الأمر المشترك بينها رغم ألم الإصابة ، رغبة الجنود في العودة لأرض المعركة.

الضيف الأول

ماجد عطيف أحد جنود المشاركين في عاصفة الحزم

(يتحدث عن إصابته الثانية في ارض الميدان ورغبته مجدداً في العودة)

الضيف الثاني محمد العتيبي احد الجنود المشاركين في عاصف الحزم

(عن اكثر ما ازعجه في إصابته وخروجه من الميدان)

لا تختلف التجهيزات الطبية في المستشفى الميداني أو المتنقلة عن سواها من المستشفيات، وما أن يصل الجندي المصاب ويتلقى ما يحتاجه من رعاية طبية حتى يتم إخلاه إلى داخل المدينة.

الضيف الثالث المشرف على المستشفيات الميدانية بجازان

العميد الدكتور أحمد الحامظي

(يتحدث عن سعة المستشفيات والتجهيزات المتوفرة بها )

يقول الجندي ماجد عطيف بعد أن غادرت عدسة الكاميرا الإصابة التي لم تقتلني مرتين زادتني قوة

خالد العمري العربية من الحدود السعودية اليمنية بجازان