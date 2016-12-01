شامون .. هجوم الكتروني مشبوه على شركات سعودية

هجمات إلكترونية منظمة طالت دول خليجية، وتحديدا السعودية

ضربت جهات حكومية ومنشآت حيوية عدة

وذلك في مسعى لتعطيل الحواسيب في هذه المنشآت للتأثير على الخدمات المقدمة..

هذه الهجمات قالت شركات أميركية لأمن الانترنت، إنها نسخة من فيروس شامون، الذي عطل قبل أربع سنوات عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في شركات الطاقة بالشرق الأوسط، عن طريق محو السجلات الرئيسية التي تستخدمها الأجهزة لتبدأ في العمل

المتسللون في هجمات الفيروس شامون السابقة تركوا في العام ألفين وإثني عشر.. صورا لعلم أميركي يحترق على آلات في شركتي أرامكو السعودية، وراس غاز القطرية..

فيما ترك المهاجمون في النسخة الجديدة من الفيروس صورة للطفل السوري الكردي ايلان الذي جرفته الأمواج، قبل عام، ميتا إلى شاطئ تركي، بحسب باحثين.

وتقف على لائحة المشتبه بوقوفهم وراء الهجمات: إيران

فقد رجح خبراء تكنولوجيون أن يكون قراصنة يعلمون لصالح الحكومة الإيرانية وراء هجمات عام ألفين وإثني عشر

لكنهم أكدوا أنه من السابق لأوانه اتهام المجموعة نفسها بالوقوف وراء الهجمات الحالية..