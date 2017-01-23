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أهالي #عسير يحتفون بفنانيهم في شارع الفن بـ #المجاردة

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ضمن برامج وفعاليات ملتقى محافظة المجاردة الشتوي جنوب غرب السعودية الذي انطلق مؤخرا، ضم شارع الفن نخبةً من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت في مبادرة جمالية تجمع بين توفير الخدمات والمرافق العامة وبين الفن والإبداع وجمال المنظر
نايف الأحمري والتفاصيل

كلمات دالّة

#عسير, #المجاردة

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