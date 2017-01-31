الكويت .. وزير الإعلام أول استجوابات البرلمان الجديد

عقد مجلس الأمة الكويتي اليوم جلسته في النظر بالاستجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين والحميدي السبيعي

إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود و المتضمن أربعة محاور

وطلب رئيس المجلس مرزوق الغانم من المستجوبين الالتزام باللائحة بينما وصف الحمود الاستجواب بالغامض لمخالفاته الدستورية إلا أنه لم يمانع الصعود للمنصة