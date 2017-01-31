جدة تغني #محمد_عبده مجددا

احتفاء واسع بين جماهير الأغنية السعودية أمس بعودة الحفلات الغنائية إلى السعودية في ليلة مختلفة عاشتها جدة أمس

عبر حفلة أحياها الفنان السعودي محمد عبده، بمشاركة الفنانين رابح صقر وماجد المهندس، تفاعل أكثر من ستة آلاف شخص حضروا الحفلة، أظهر تعطش عشاق الأغنية من السعوديين لمثل هذه الحفلات، التي غابت لسنوات عن مدن البلاد، هذا التفاعل من الجماهير انعكس على أداء الفنانين الذين عبروا عن سعادتهم بالعودة للغناء في السعودية، وهو ما ظهر في قيام الفنان محمد عبده برمي "عقاله" على الجمهور تعبيرا عن امتنانه لهم، وسعادته بالغناء بينهم بعد غياب