حساب_المواطن .. السجن5 سنوات ونصف مليون غرامة للمتلاعبين

قارب عدد المسجلين ببرنامج حساب المواطن المليون وثمانمئة ألف مواطن، خلال الساعات الأولى منذ إطلاقه، يشمل ذلك مستفيدي الضمان والبالغ عددهم ثمانمئة ألف أسرة، حيث تمت إضافتهم تلقائيا

هذا وحذر المشرف العام على البرنامج ماجد العصيمي من تزوير البيانات المدخلة أثناء التسجيل أو إرسال أي معلومات خاطئة و بحسب القانون الجزائي فالمزور سيكون عرضة للسجن خمس سنوات بالإضافة لتغريمه ما يقارب النصف مليون ريال

يذكر ان البرنامج يلزم المستفيدين بالموافقة على إقرار يسمح لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من متابعة الحسابات البنكية و الإستثمارية للمستفيد