شمعون_2 يواصل مهاجمة عدة جهات في #السعودية

حذر المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية من إستمرار خطر فايروس شمعون2 حيث أن الفايروس يعتمد خاصية الخمول و يعود للنشاط بفترات متفرقة

وبحسب المدير التنفيذي بالمركز الدكتور عباد العباد أن المركز عمل خلال الفترة الماضية على عدة محاور أهمها الاستجابة للحوادث الإلكترونية في الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية، وأنه نجح في التصدي لهجوم فيروس "شمعون 2" الذي ضرب عدداً من الخوادم الحكومية