الكويت .. استقالة وزير الإعلام ورفع الحصانة عن 3 نواب

في الكويت قدم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود استقالته اليوم أثناء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، فيما أكدت مصادر عزم الحكومة على قبول استقالة الوزير لنزع فتيل الأزمة التي نشبت في أعقاب استجوابه من قبل النواب وليد الطبطبائي، والحميدي السبيعي، وعبدالوهاب البابطين، قبيل جلسة مجلس الأمة الأربعاء المقبل التي خصصت لمناقشة الاستجواب وطلب طرح الثقة عن الوزير، من جهة أخرى وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي بأغلبية أعضائه على رفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير في قضية جنايات خاصة باقتحام مجلس الأمة، فيما قررت اللجنة تأجيل البت في طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد نبيل الفضل في قضية نيابة الإعلام، لعدم تمكن اللجنة من سماع وجهة نظر الفضل في هذا الصدد

من جهته نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وجود أزمة سياسية في البلاد، مؤكدا ان التوتر الحاصل في المجلس سيزول مع انتهاء مرحلة الإستجوابات الحاصلة