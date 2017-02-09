1,6 مليار ريال وسجن 5 سنوات على أحد أكبر تجار #السعودية

في السعودية، صدر الحكم النهائي بحق عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبحق بعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، وذلك لثبات مخالفتهم لعدد من قواعد السوق. وفي هذا الصدد، تم فرض أحكام على ثمانية أشخاص إضافة إلى شركة ديلويت آند توش والتي قدمت خدمات التدقيق المحاسبي للشركة، وضمن هذه الأحكام، تم الحكم على محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، رئيس مجلس إدارة الشركة خلال فترة الاكتتاب، بالسجن لخمس سنوات، إضافة إلى دفع مليار وستمئة وعشرين مليون ريال إلى الهيئة مقابل المكاسب غير المشروعة التي تحققت، أيضا شملت الأحكام، عادل بن محمد بن حمد المعجل، بالسجن خمس سنوات وفرض غرامة عليه بثلاثمئة ألف ريال، وشملت بقية الأحكام دفع غرامات بثلاثمئة ألف ريال لكل من المدعى عليهم/ فيما فُرضت أحكام بالسجن على أحدهم.