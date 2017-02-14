كيف كانت تصنع صناديق الأفراح في #السعودية قديما؟

ضمن الفعاليات التراثية المتنوعة بمهرجان الجنادرية في دورته الحادية والثلاثين، وعلى صوت المطرقة والسندان يجلس "التَنَّاك" أمام الجميع، ليصنع مواده النحاسية بحِرفية عالية.

هذه الصناعة معروفة في السعودية منذ قرابة ١٠٠ عام ومن منتجاتها صناديق ما يعرف بصندوق العروس أو صندوق الحج والصناديق لحفظ الوثائق وصكوك المنزل