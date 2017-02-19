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الكوميك كون .. حدث عالمي يلهب جمهور جدة

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وسط َاقبالٍ كبير جداً أقيم في جدة معرِضُ الكوميك كون العالمي بحضور ٍلافت لعددٍ من الشخصياتِ الكرتونية وابطالٍ عالميين شاركوا في مسلسلاتِ وافلام ِالخيال العلمي وفنونِ الانيميشن .
المعرِضُ وفّر ساحاتٍ للعروض ِومسرحًا لتناولِ التجارِب في هذه الفنونِ اضافة الى اركان ٍ لعرضِ المنتجاتِ المحلية في هذا المجال.

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