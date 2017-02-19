الكوميك كون .. حدث عالمي يلهب جمهور جدة

وسط َاقبالٍ كبير جداً أقيم في جدة معرِضُ الكوميك كون العالمي بحضور ٍلافت لعددٍ من الشخصياتِ الكرتونية وابطالٍ عالميين شاركوا في مسلسلاتِ وافلام ِالخيال العلمي وفنونِ الانيميشن .

المعرِضُ وفّر ساحاتٍ للعروض ِومسرحًا لتناولِ التجارِب في هذه الفنونِ اضافة الى اركان ٍ لعرضِ المنتجاتِ المحلية في هذا المجال.