"بدر" الشعر السعودي يعود

بعد أن ترجّل البدرُ عن الساحةِ صوتاً وصورة، وأراد "الشاعرُ الشايب" أن يغتنِم َمابقي من جُهده في الكتابة أعاده العملُ الخيري للمسرح السعودي الذي خَفُت نجمُه منذ ُأعوام.

ألقى بدر بن عبدالمحسن أكثرَ من عشرين قصيدة، معظمُها جديدة، كتب في الشعر نفسِه، وفِي أحزان ٍمرت، وابتلّت أصابِعُه حبرا قبل أن يمُر السهمُ من لحمهِ وعظامِه..

بدأ أمسيتَه ب يادار واختتمها بفوق هام السحب