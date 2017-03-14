السعودية .. أحمد مطاعن شخصية العام 2017 الأدبية

اختير الأديب السعودي أحمد مطاعن شخصية العام 2017 الأدبية نظير ما قدمه للثقافة والأدب السعودي نثرا وشعرا وصحافة بشكل عام، الإعلانُ جاء على لسان رئيس الدورة السابعة لمجلس رؤساء الأندية الأدبية الذي قال إن مطاعن أسهم بالحراك الأدبي والإنتاج الإبداعي المتنوع والأصيل، إذ أصدر مطاعن عددا من الدواوين الشعرية والكتب الأدبية كما أسهم في فتح مكتبة كبيرة في منزله تجمع جميع إصدارات أدباء وأديبات منطقة عسير، وتضم عددا من الوثائق والمسودات الخاصة في تاريخ المنطقة ثقافيا واجتماعيا، التي تعتبر مرجعا لطلبة الدراسات العليا والباحثين.