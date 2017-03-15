كواليس لقاء #محمد_بن_سلمان بـ #ترمب

نقطةُ تحول تاريخية في العلاقات بين واشنطن والرياض، هكذا لخص مستشارُ ولي ولي العهد السعودي نتائجَ لقاء الرئيس دونالد ترمب بالأمير محمد بن سلمان، على الأصعدة كافة السياسية والاقتصادية.

لقاءُ البيت الأبيض، شددت خلاله السعودية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وضرورة التصدي لتدخلات إيران في المنطقة وأكدت أن الاتفاقَ النووي مع طهران سيئٌ وخطير