النائب العام السعودي: ملاحقة أي مشاركة تضر المجتمع أيا كانت ذرائعها ووسائل نشرها

أكد النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، أن أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع، أيا كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة

مشيراَ إلى أن من ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها

النائب العام شدد في بيانه على أن من صلاحيات النيابة العامة متابعة َ خطورة الكلمة متى تجاوزت سقفَ حريتها المشروع إلى الإفضاء بأفعال متطرفة، منها إثارة نعرات الكراهية والطائفية، مع التأكيد على احترام حرية الرأي وحماية حصانتها المشروعة، بحسب البيان