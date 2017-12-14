مئات المصورين المحترفين يشاركون في ملتقى ألوان السعودية آخر تحديث: الخميس 25 ربيع الأول 1439 هـ - 14 ديسمبر 2017 KSA 17:25 - GMT 14:25 تارخ النشر: الخميس 25 ربيع الأول 1439 هـ - 14 ديسمبر 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مئات المصورين المحترفين يشاركون في ملتقى ألوان السعودية PDF اطبع حجم الخط عرض مصورون هواة ومحترفون في ملتقى الوان السعودية صور متنوعة لبلادهم بهدف التعريف السياحي لها والحضارة التي مرت بها