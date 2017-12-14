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مئات المصورين المحترفين يشاركون في ملتقى ألوان السعودية

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عرض مصورون هواة ومحترفون في ملتقى الوان السعودية صور متنوعة لبلادهم بهدف التعريف السياحي لها والحضارة التي مرت بها

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