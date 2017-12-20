نشرة الرابعة .. أنباء عن العثور على جثة القاضي "الجيراني"

في السعودية تتردد أنباء حول العثور على جثة كانت مدفونة في موقع مداهمة أمنية في بلدة العوامية، يعتقد أنها لقاضي الأوقاف والمواريث الشيخ محمد الجيراني المختطف منذ عام، وذلك في انتظار نتائج الفحص النووي للجثة..

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت اختطاف الجيراني من أمام منزله ببلدة تاروت في وقت سابق من هذا العام، عملية المداهمة التي لم تصدر تأكيدات رسمية بشأنها حتى الآن أسفرت بحسب الأنباء عن مقتل المطلوب الأمني سلمان الفرج وهو ضمن قائمة الثلاثة والعشرين مطلوبا بالقطيف