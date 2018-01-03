نشرة الرابعة .. علاج مجاني لحالات الطوارئ في السعودية

في السعودية أكّد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن علاج الحالات الطارئة الإسعافية، ضمن نظام الضمان الصحي لا يحتاج إلى الموافقة المسبقة من جانب شركة التأمين كما يشمل أيضا نقل بعض الحالات الحرجة وحالات الولادة الى المستشفى، شريطة أن يقوم مقدم الخدمة بإبلاغ شركة التأمين خلال أربع وعشرين ساعة من وقت استقبال الحالة, وأوضح المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك لصحيفة عكاظ أن حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ خمسمئة ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى ومعالجة أمراض الأسنان واللثة وفقاً لجدول الوثيقة