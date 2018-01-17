نشرة الرابعة .. 2 مليار دولار من السعودية لدعم الاقتصاد اليمني

أعلنت السعودية إيداع مبلغ ملياري دولار أميركي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان سلمان بن عبدالعزيز، بيان رسمي أكد أن الوديعة السعودية تأتي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية.

البيان أعلن أن مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني أصبح ثلاثة مليارات دولار أميركي، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في اليمن لاسيما سعر صرف الريال اليمني مما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين