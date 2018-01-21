تغريدة_اليوم: ماجد عبد الله يحذف التغريدة

تغريدة أثارت الجدل نشرها مدير المنتخب السعودي لكرة القدم، ونجم نادي النصر السابق، ماجد عبدالله، قبل أن يحذفها. التغريدة تضمنت صورة لأحد أهدافه بقميص النصر في شباك غريمه التقليدي الهلال، حيث وجه الكابتن ماجد سؤالا لمتابعيه عن نتيجة هذه المباراة، وكانت في أي عام.

وحدث ما لم يتوقعه الكابتن ماجد.. فالتغريدة اخذت منحى آخر.