نشرة الرابعة .. انخفاض الحوادث في السعودية بنسبة %15

كثفت الإدارة العامة للمرور في السعودية حملتها التوعوية لهذا العام المندرجة تحت اسم "آمن" بهدف توعية قائدي المركبات من مخاطر الطريق والحوادث المرورية التي تحدث عادة بسبب أخطاء لحظية قد تودي بحياة السائق ومرافقيه، كما سجل الربع الأول من العام الهجري الحالي انخفاضا في أعداد الحوادث المرورية مقارنة بالعام الماضي حيث تراجعت الحوادث بنسبة أكثر من خمسة عشر بالمئة, وفي قائمة أصدرتها إدارة المرور نسب الحوادث في المدن كان أعلاها في تبوك وأدناها في جازان. أما في نسبة الحوادث القاتلة فتصدرت كلٌ من الطائف وحائل والجوف والرياض النسبة الأعلى.