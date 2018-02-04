نشرة الرابعة .. سراج عمر "خذاه الموعد الثاني"

رائدٌ آخر من رواد الموسيقى السعودية يترجل، في نهاية أسبوعٍ حزينة على أسماع السعوديين.. برحيل موسيقارهم الكبير سراج عمر، الذي ودّعهم وودّع فنَّهم عن عمرٍ ناهزَ الثانية والسبعين عاما، تاركًا وراءه إرثًا ثريًا حافظ على أكثر من مئتي مقطوعة من التراث السعودي، وما لا يُحصى من ذكريات السعوديين وقصص عشقِهم.. على أنغامٍ ألحانهِ بأصوات فناني المملكة، يتقدمهم الصوتُ الأثيرْ لسراجْ عمر.. رفيقُ دربِه الراحلْ.. طلال مداح

نشرة الرابعة كانت في تغطية لرحيله مع الموسيقار السعودي غازي علي والملحن طلال باغر