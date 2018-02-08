نشرة الرابعة .. الشورى وتجنيس أبناء السعودية

وافق مجلس الشورى السعودي على تعديلات نظام الجنسية بما يفضي بمنح أبناء السعودية الحق بالحصول على الجنسية السعودية ضمن اشتراطات قانونية وتشريعية

هذا وقد رفع القرار المجلس الى اللجنة الأمنية لدراسته و اعادته للبت به كمرحلة أخيره قبل رفعه للمقام السامي

الا ان كثير من عضوات الشورى استبشرن بهذه الخطوة و اطلقن التهاني للمرأة السعودية المتزوجة من أجنبي