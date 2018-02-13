نشرة الرابعة .. كاتب سعودي يهاجم صندوق النقد الدولي

انتقد الكاتب السعودي محمد الصبان صندوق النقد الدولي بعد النصائح التي قدمها الصندوق للدول العربية والخليجية بتخفيض رواتب موظفي القطاع العام، وزيادة أسعار الطاقة وإيقاف الدعم الحكومي عنها، واصفا إياها بأنها "غير بريئة وكارثية ومسممة" وليست واقعية بالنسبة للمنطقة، وأضاف الصبان في مقاله بصحيفة عكاظ، أن الإصلاحات الإقتصادية للدول الخليجية مؤخرا أعادت هيكلة الإقتصاد، وفرضت معظم هذه الدول ضريبة القيمة المضافة، وتم ترشيد الإنفاق وفرض إجراءات تقشف أثرت في الطلب المحلي على السلع والخدمات نتيجة انكماش الإنفاق الحكومي