نشرة الرابعة .. الجدل يستمر حول ارتداء النساء "العبايات"

أثار تصريح عدم إلزامية لبس العباية في السعودية انقساماً للرأي في المجتمع، خصوصاً وأن من أفتى به عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق أثناء إجابته لسائلة في برنامجه الإذاعي بأن ٩٠٪ من المسلمات حول العالم لا يلبسونها، وتفاوت الناس في التعليق بين مدافع ومفسر لرأي المطلق ومفند لتلبيس العادات الإجتماعية بالدين

خالد العمري والتفاصيل