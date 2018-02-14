نشرة الرابعة .. طلاب الرياض آخر من يعلم بتعليق الدراسة

وصلت موجة الغبار الحادة الى المنطقة الوسطى في السعودية ما دفع بإدارة التعليم الاعلان عن تعليق الدراسة في كل من الرياض والقصيم والمحافظات المحيطة بها، في ساعات الصباح الأولى، وتأتي موجة الغبار وسط تحذيرات من حجب الرؤية وارتفاع حالات الاختناق خاصة لمن يعانون من الربو حيث وجهت كافة الجهات المعنية تحذيراتها من الخروج إلا للضرورة، وتجنب الخروج دون الكمامات الواقية أو ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة وبحسب الأرصاد فمن المتوقع أن تنجلي هذه الموجة مع بداية يوم غد وستكون مصاحبة لسماء غائمة جزئيا إلى غائمة، يشار إلى أن الإنذار المبكر أصدر تحذيراته أيضا إلى أهالي المنطقة الشرقية