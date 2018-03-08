روحاني يحذر: إضعاف الحكومة سيؤدي لغرق سفينة النظام

حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني خصومه من إضعاف حكومته، مشيراً إلى أن الجميع في سفينة واحدة وإذا دمر جزء منها فستغرق بمن فيها

وهاجم روحاني، لدى ترؤسه الاجتماع الوزاري أمس، منتقدي حكومته، معتبراً ان جهودهم قد تأتي «بنتيجة عكسية». وأشار الى أن البعض يعتقد أنه إذا ضعفت الحكومة فستتقوى الأجهزة الأخرى, معتبراً أن الأمر ليس كذلك, وفق ما نقلت عنه وكالة ايسنا