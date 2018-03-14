نشرة الرابعة .. إيران في خدمة قطر

جددت إيران دعمها لقطر حكومة وشعبا خلال زيارة قام بها وفد من القوة البحرية للحرس الثوري يرأسه نائب قائد القوة العميد علي رضا تنكسيري إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور معرض ديمدكس ألفين وثمانية عشر للدفاع، تنكسيري أكد أن المشاركة الإيرانية في الدورات الثلاث للمعرض هي دعم للدوحة لافتا إلى أن الأجواء مهيأة لتنمية التعاون مع قطر في مجال الدفاع الساحلي والمناورات العسكرية، كما شدد على أن إقامة معرض بهذا الحجم تعتبر انجازا مهما للحكومة القطرية مضيفا بأنه لا يشعر في المعرض بأي فراغ في تواجد الدول التي قاطعت قطر، تنكسيري قال كذلك إن دول المنطقة بإمكانها أن توفر الأمن فيها من خلال مزيد من التقارب مؤكدا أن أمن الخليج بيد إيران أيضا